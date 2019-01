Las fotos y los mensajes de los famosos para despedir el año

En Buenos Aires, en la Costa, en Punta del Este, en Villa Carlos Paz o en cualquier punto turístico del país y sus alrededores, los famosos utilizaron sus cuentas en las redes sociales para despedir el año y darle la bienvenida al 2019.

Muchos publicaron fotos para mostrar cómo pasaron la jornada. Ya sea acompañados por amigos, familiares, en pareja, o en medio de la temporada teatral de verano, las figuras del mundo del espectáculo compartieron un momento de su intimidad con sus seguidores.

Algunos de ellos, aprovecharon la oportunidad para dejar un mensaje de paz y sus deseos para el año que viene. Como Flavio Mendoza, quien junto a su hijo, Dionisio, y sus perros, dijo: "Los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan. ¡Sean felices!".

Por su parte, Jimena Barón, dejó un mensaje muy emotivo: "No tengo palabras que reflejen lo agradecida y feliz que me siento (…) Mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro, tomémoslo como un 2018 de 'depertar', arriba, pensemos, revisemos qué estaba mal, qué estuvo mal toda la vida, qué nos lastima, qué no fue justo, qué cosas no queremos más, quién nos pisotea y no nos deja avanzar, ¿por qué lo dejamos? ¿Lo dejamos? Y ahora recibamos este 2019 de 'levántate y anda' para donde siempre quisimos ir y no nos animamos".