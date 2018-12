Lapidarios tuits de Ivana Icardi ¿contra Wanda Nara?

Hace tiempo que se habla de una mala relación entre Ivana Icardi y su cuñada, Wanda Nara. Rumores que fueron confirmados por la propia ex Gran Hermano a mediados de año en su cuenta en Instagram. "Iría más seguido a ver a mis sobrinas pero hay un dicho que dice 'no vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabés. Ella dijo cosas muy feas de mí cuando iba a entrar a GH, sin motivos. No guardo rencor, pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella", dijo en aquella oportunidad.

Ivana actualmente está viviendo en Mesina, Italia, donde su pareja, Luifa Galesio, está jugando al fútbol. A pesar de la cercanía geográfica con el lugar de residencia de su hermano, Mauro Icardi, la relación entre las dos no mejoró. Por el contrario, cada vez está peor.

Así lo demostró Ivana a través de su cuenta en Twitter. A fines de noviembre "fijó" un tuit con un breve texto: "Espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajás en primera clase o en la económica, igual bajás si el avión se cae. Espero que te des cuenta que, cuando tienes personas cerca con quienes hablar, reír y cantar, eso es la verdadera felicidad".

Pero eso no fue todo. La modelo volvió a utilizar su cuenta en la red social y, sin mencionar a Wanda, se manifestó dolida por los padres "que se desviven" por sus hijos pero "no reciben un saludo", ni siquiera en estas fechas tan especiales a fin de año.

"Qué feo para una madre o padre, que se desvive por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año) pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa'", publicó.

Ante una apreciación de una seguidora, quien le dijo que también es responsabilidad de Mauro -y no solo de Wanda- haberse distanciado de sus padres, Ivana le respondió: "Lo sé, pero cuando sabés cuál es el motivo (el único que le importa a esta 'mujer', o sea el $$$), te das cuenta que si bien uno tiene la responsabilidad, la otra le ha llenado la cabeza… Porque el ladrón cree que son todos de su condición".

Y luego siguió: "No soy madre pero puedo entender la tristeza que se siente. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar".

"No me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado, o me he equivocado por inmadurez… Pero sé de dónde vengo y quién es mi familia. Los que han estado y estarán siempre".

En ese sentido, concluyó: "Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero… Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe".