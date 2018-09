Lanata vs Brieva: "Es un cómico bastante grasa"

Dady Brieva fue entrevistado por Luis Novaresio y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri. "Hace tres años que el Gobierno está envenenando a la gente. Estos no quieren que salgan todos de la pobreza", expresó.

Además, manifestó: "Yo soy peronista, mi diferencia es que yo quiero que todos viajemos a Miami y ellos quieren ir solos", y agregó: "Los macristas quieren que les vaya bien a ellos. La gente se va a enojar feo".

Tras sus dichos, Jorge Lanata apuntó duro contra el humorista en su ciclo radial Lanata Sin Filtro.

“Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros. Dady Brieva es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta. ¿Por qué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política?. Nunca fue prestigioso“,aseguró.

Por otro lado, opinó sobre el lugar que tiene en los medios: "Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. No es todo igual, porque son famosos, son todo lo mismo. Ser famoso no es una virtud en sí misma. Nosotros mismos multiplicamos opiniones. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad“.

Fuente: Diario Show