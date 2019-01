La teoría de Moria Casán sobre la separación Rojas-Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron que están separados atribuyendo "cuestiones de desgaste" como argumento principal. Fiel a su estilo, Moria Casán no se quedó conforme y manifestó su teoría al respecto.

"Si vos estás diez años casada con un pibe y cada vez lo echás de tu casa, lo echás, lo echás, un día el pibe dice ‘sí, ya está’. Esa es la impresión que me dio a mí. Además, cuando le preguntan por terceros en discordia, dice ‘de mi parte no, de la de él no sé’. Ambos son posesivos, y hay una cosa que yo le escuché decir a él ‘ella dejó todo por mí’. Y eso después termina en el síndrome de la sábana vacía", inició en Incorrectas.

"Ella, además, dice que lo echaba una vez por semana. A mí me parece que acá él tuvo una infidelidad grosa, esta vez, pero igual él que se cansó fue él, no ella de los cuernos. Sino que él tiene una historia, que además es extorsiva, porque hay dos o tres casos parecidos", afirmó al respecto.