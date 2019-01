La revelación de Ventura: "Scioli estuvo con Salazar y con Xipolitakis"

AHORA - Gisela Berger habla en #Involucrados



- "Scioli fue el que me buscó todo el tiempo "

- "Él me pidió tener hijos y después me dijo de hacer un aborto"@InvolucradosTV en vivo en https://t.co/hqVVHvyYqh#EnAmerica - En vivo en https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/ZaCM3mOO9n