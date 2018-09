La reacción de Pampita ante el romance y el tufillo a traición

Pocos saben lo que realmente pasa por el interior de Pampita. Incluso algunos conocen la verdad de la historia pero su perfil de personaje público la hace ser noticia a cada instante. Su explosión y boda con Martín Barrantes, su largo amorío con Benjamín Vicuña, la separación, la llegada de Pico Mónaco a su vida y ahora una nueva oportunidad junto a Polito Pieres. Todo, absolutamente todo, fue noticia.

Y si bien su profesión la empuja a serlo, la realidad es que la presión que debe sentir no es recomendable para nadie. Es por eso que Pampita eligió una frase de Mario Benedetti para definir su presente.

Lo hizo, justamente, en las horas más calientes de su vida cuando todos aseguran que está de novia con Polito Pieres y que éste, incluso, era amigo de Pico Mónaco.

Sin ir más lejos, hace pocas horas se supo que estuvieron juntos en el cine y que casi en simultáneo, el ex tenista estuvo al cuidado de los hijos de la modelo.

La frase de Benedetti corresponde a “El lado bueno de las cosas”:

El mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo, como tampoco la locura que llevo dentro ni la locura que llevan los demás. La vida nunca es justa pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto tendrás que volver a construirlo y, no solo eso, tendrás que volver a confiar y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones debes seguir soñando, ¿sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así: te caes, te levantas y te vuelves a caer. Pero, si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad, ya te has hundido.

Fuente: Primicias Ya