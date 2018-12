La productora de DDM habló sobre la salida de Bárbaro y Bremer

Mandarina, productora de El Diario de Mariana, aclaró la polémica que se generó tras la abrupta salida de Carmela Bárbaro y Luis Bremer del ciclo.

Si bien desde la productora del programa conducido por Mariana Fabbiani, aseguraron que fue por un “fin de ciclo” y que la decisión se tomó en “excelentes términos”, tanto Carmela como Luis lo desmintieron y aseguraron que fueron despedidos.

“Me echaron. En teoría estábamos ‘negociando’. Hoy me citaron para informarme que no querían que continúe”, lanzó Bárbaro en Twitter. Exitoína se comunicó con Bremer, que confirmó que su situación fue idéntica a la de Carmela.

La salida de los dos panelistas indignó a sus colegas, y varios insinuaron que todo se debía a que ellos se manifestaron muchas veces en contra del gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, desde la productora, Mandarina, negaron rotundamente haber echado a Bremer y Bárbaro, y aclararon que no se les renovó el contrato. Además, desmintieron los rumores sobre la pluralidad de voces.

Exitoína pudo saber que los periodistas tuvieron una primera etapa de negociación (monetaria), a la cual ninguno de los dos respondió. Luego, hubo una segunda propuesta. En esta instancia, el único que respondió fue Luis Bremer y su respuesta fue un “no”.

Tras la negativa de Luis y el silencio de Carmela, y con la fecha de la finalización del contrato de ambos tocándoles los talones, la productora les dio más días para decidir. Pero ninguno de los dos respondió. Por tal motivo, según contaron desde Mandarina, se los llamó para dar por terminado sus contratos. Es decir, no se los renovaron.

“Ellos ni siquiera quisieron negociar”, dijeron desde Mandarina.

Desde la productora aseguraron que tanto Bremer como Bárbaro “tienen cubierto enero y febrero”.