La primera vez de Nazarena Vélez en Tinder

Nazarena Vélez ha sufrido muchos traspiés amorosos a lo largo de su vida, por lo que ahora decidió explorar un nuevo ámbito y contárselo a todo el mundo: Tinder.

La actriz incursionó en la aplicación que permite a las personas chatear y concretar citas, según sus gustos y preferencias, y relató sus experiencias en Instagram.

“Me quedé hasta las siete de la mañana…¡que divertido!”, comentó Nazarena, aunque también parecería que sigue escéptica con la aplicación: “Ahora, yo me pregunto, ¿posta se encuentran?“.

Naza explicó las opciones que se encontró para matchear. “Había parejas tipo ‘queremos conocer gente copada’, hombres casados diciendo ‘soy casado y la quiero pasar bien'”.

“Había un par de flacos que se parten…”, aseguró con total sinceridad Vélez, aunque agregó: “Yo no entiendo, ¿Qué hacés en Tinder buscando lo que sea? Si podés ir a la calle y lalala“.

“Pero bueno, hablando con alguno que otro, me dicen que es una red social como cualquier otra y es como abrir el abanico, me dijeron”, cerró su relato Nazarena, que al parecer no obtuvo tanta satisfacción como esperaba.

