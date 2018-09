La novia de Alex Caniggia es hija de un empresario preso por el caso Melazo

Alexander Caniggia siempre llama la atención, ya sea a partir de declaraciones o de su forma extravagante para vestirse. Sin embargo, esta vez la polémica no está relacionada con él, sino con su nueva pareja.

El hijo del ex delantero de la Selección Argentina está saliendo con Macarena Herrera, hija del ex número dos de la barra de Estudiantes Rubén "Tucumano" Herrera, quien se encuentra detenido por la causa del ex juez César Melazo.

Si bien él suele compartir fotos junto a la joven en su cuenta de Instagram, ella le puso candado a la suya a partir de la causa en la que está implicado su padre.

Según publicó el sitio Teleshow, Macarena es fruto de la relación del Tucumano con Lorena Ronco, con quien también fue padre de otra joven. Además, Macarena tiene otros dos hermanastros varones de otras dos parejas de su padre.

"No te la imagines como la hija de un barra, sino como la hija de un empresario de la noche, y que habría conocido a Alexander en alguno de los boliches que tenía el padre en La Plata", agregó el reconocido periodista Gustavo Grabia a dicho sitio.

Vale recordar que El Tucumano dejó de ser barra en la década del '90, luego de dirimir a los tiros la interna del "pincha", y al perder el poder no volvió más a la tribuna.

Sin embargo, supo construir poder en otro ámbito, ya que en la ciudad de las diagonales se lo conoce como El Rey de la noche, ya que a él le adjudican el manejo de los boliches más importantes de la ciudad, además de una agencia de viajes de egresados y otros negocios, algunos de ellos serían en sociedad con el ex juez Melazo.

Por su parte, Melazo debió renunciar a su cargo de juez en junio pasado, cuando estaba a punto de ser sometido a un jury por diversos delitos y hoy se encuentra detenido, acusado de integrar una "asociación ilícita" para brindarle beneficios a delincuentes y narcotraficantes.

En el marco de esa investigación fue detenido El Tucumano en su casa del barrio privado Grand Bell (City Bell).

Fuente: Teleshow