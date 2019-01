La mujer de la Mole Moli desmiente todo en un relato poco convincente

La Mole Moli quedó imputado por el delito de "lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas" contra su mujer, Marta Galiano. El primero en hablar fue él defendiéndose con cuestionables argumentos: "Hemos tenido miles de discusiones. Yo no le desfiguré la cara. No está en el hospital".

Luego, fue su mujer la que habló en un video en el que desmiente haber sido violentada por su marido, aunque el relato tiene extraños idas y vueltas.

"Lo que están hablando en los medios de Buenos Aires es mentira. Tuvimos una discusión con Fabio. Él se fue a trabajar. Yo me fui a comprar al súper y volví a mi casa. No sé qué me pasó, me agarró el ataque y fui a hacer una restricción, no una denuncia", aseguró en el video publicado en Intrusos. Sin embargo, cabe destacar que para pedir una restricción perimetral previamente hay que hacer una denuncia.

"No lo destruyan a Fabio, no lo destruyan a mi marido porque es una excelente persona, un excelente hombre. Mirenme la cara. Soy un poco fierita (risas), pero soy así. Todo lo que dicen en los medios es mentira. Nunca estuve internada. Estuve internada, pero por neumonía. No por golpes. Fabio a mí no me tocó", continúo.

Al final, volvió a criticar a los medios que publicaron la noticia: "Están destruyendo mi familia".