La marginalidad al palo

Fábulas sobre la movilidad social y sus violentas reglas de juego. Batallas entre el bien y el mal. Filosas analogías de un país que se cae a pedazos. Hace 20 años comenzaba el romance amoral del público y la temática marginal con el estreno de Pizza, birra, faso. Aquella historia de un grupo de jóvenes que vivían en las calles de Buenos Aires subsistiendo a base de robos de poca monta no solo fue el puntapié de una nueva corriente para el cine nacional (denominada nuevo cine argentino), sino que además marcó la cancha para la llegada de los antihéroes anónimos a nuestra vidas cotidiana.

Rápidamente la televisión tomó nota de este fenómeno cinematográfico (con fuerte base en los conflictos que atravesaba la sociedad Argentina) y comenzó a producir una serie de ficciones dedicadas a la temática de “lo marginal”. Así la pantalla chica nacional empezó a plagarse de historias sobre la descomposición de la clase media y la cultura joven en las calles (Okupas / 2000), la sórdida y violenta realidad carcelaria (Tumberos / 2002, El Marginal / 2016), el abandono de un neuropsiquiatrico estatal (Sol Negro / 2003), los tejes y manejes de la política en las villas (El Puntero / 2011) y el retrato crudo del bajo mundo criminal (Un Gallo para Esculapio / 2017).

El Puntero.

La tradición de lo ético en la televisión argentina quedó completamente sepultada bajo las temáticas de estas historias que salpicaron la pantalla chica de violencia, drogas, corrupción, individualismo, abuso de poder e impunidad. La lógica del bien y el mal se convirtió en algo discutible. Sus motivaciones dejaron de ser juzgadas porque son las mismas que vemos todos los días en los noticieros, protagonizadas por políticos, policías, sindicalistas, jueces, barras, periodistas. Se volvieron algo común. Nos comenzaron a definir.

Nuevamente la tele no dejó pasar su oportunidad. No es casualidad que en estas ficciones no exista ningún tipo de redención, ni condena, ni moraleja. Eso ya no importan. No necesitamos ver una serie para entender lo que sucede afuera. Es ficción, pero a la vez es lo más cercano y real a lo que percibimos en las calles o nos muestra la tele y los diarios.

La televisión toma cada vez más riesgos ante la descomunal cantidad de ofertas de productos en canales y servicios de streaming. La renovación de la narrativa es clave para lograr el éxito esperado (o al menos distanciarse del montón), al igual que la visión y el sello de autor (Daniel Barone, Alejandro Maci, Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, Sebastián y Luis Ortega). Ya no interesa la ética del protagonista; si la historia está bien contada el público cuestiona, empatiza y termina aceptando el juego.

Un Gallo para Esculapio.



El Marginal y la lógica del rating como afirmación de lo exitoso



Claramente algo de esto sucedió con la segunda temporada de El Marginal. Sus mediciones fueron tan positivas que hasta superaron el boom que significó su debut allá por 2016, que le valió un Martín Fierro de Oro. El primer capítulo de El marginal II consiguió un rating impensado para la TV Pública. El programa alcanzó un pico de 11,3 puntos, para promediar finalmente 9,6 puntos. El capítulo final del martes pasado promedió 10.6 puntos, siendo la medición más alta del ciclo en toda su historia. Si lo comparamos con los valores que obtenía en su primera temporada, también por la TV Pública, estos números la superan ampliamente, ya que el mayor promedio que logró en aquellas emisiones fue de 6,1 puntos.

Claudio Rissi y Nicolás Furtado como los hermanos Borges.

A este fenómeno de audiencia hay que sumarle el empujón que significó la llegada de su primera temporada a Netflix y el arribo de la segunda pautado para el 28 de septiembre. Además, todos los capítulos emitidos ya se encuentran disponibles en Cont.ar, el sitio web de la TV Pública. Todos estos movimientos determinarán finalmente si la historia de los hermanos Borges tendrá una nueva temporada. Lo económico es clave en la decisión final, aunque la serie ya hizo los deberes y dejó las puertas abiertas para continuar con la historia.



El marginal me llaman, el marginal



Luego del éxito de Tumberos, otra prisión vuelve a ser el contexto para el desarrollo de una interesante y violenta historia. La cárcel de San Onofre de El Marginal se mantiene bajo un supuesto orden tan precario que un pequeño giro en las relaciones de poder pueden acabar con todo. En los 21 capítulos que integran sus dos temporadas veremos a distintas bandas disputarse el control del complejo penitenciario como si se tratara de un destino inevitable: la del "Sapo" Quiroga (Roly Serrano), los hermanos Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) y la Sub 21 (Abel Ayala). Conflicto que tendrá el visto bueno por parte del Director del Penal (Gerardo Romano) que busca bajo un sistema de corrupción un rédito político y un control total para su propio beneficio. Detrás de todo esto, los retratos humanos y sociales que se potencian bajo la riqueza dramática de sus historias.

Roly Serrano interpretando al "Sapo" Quiroga.

Pero, la clave donde el televidente se ve reflejado e interpelado, en una historia tan distinta a su realidad cotidiana, está en dos personajes completamente ajenos a este mundo outsider: un policía que ingresa al penal como incógnito (Juan Minujín) y un doctor condenado por un delito que no cometió (Esteban Lamothe). Ellos deberán aprender la lógica de un mundo tan ajeno para sobrevivir y no quedar afuera en la lucha por el ascenso en la estructura de poder dentro de la prisión.

Juan Minujín como "Pastor" Peña.

Una historia que atrapa a partir de su trama y por su gran trabajo de producción, con una calidad poco común en la televisión argentina. Todos estos elementos dan como resultado una serie que transita por todos los aspectos de la conflictividad social, que es lo que básicamente termina por definir su éxito.