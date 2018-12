La intimidad del video de la denuncia de Thelma Fardin

Thelma Fardín se convirtió en un faro para las mujeres, al poder denunciar, en la Justicia y públicamente, a Juan Darthés por un violación ocurrida en 2009 en el marco de una gira de Patito Feo.

Y sin dudas, lo que más impactó en la sociedad fue el crudo relato que hizo en un video que presentó en la conferencia de prensa que organizó el colectivo Actrices Argentinas.

Y tras dar una entrevista en Cortá por Lozano, Thelma mostró una imagen de la intimidad de la realización del video, agradeciendo a todo el equipo de personas que la apoyó, la contuvo, y la ayudó a hacer la impactante grabación. “Gracias infinitas a este grupo humano”, escribió junto a la fotografía en el lugar donde grabaron.

Vale recordar que, antes de hacerlo público, la actriz viajó a Nicaragua y fue acompañada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos al Ministerio Público para radicar la denuncia.

Emocionada por el apoyo del pueblo argentino y por las mujeres que contaron sus vivencias, Thelma Fardín compartió este domingo un sentido mensaje para quienes la acompañan : "Ya no estamos solxs. Quiero contarles que estamos buscando las maneras de canalizar todas las historias que me comparten. Es muy movilizante leer todo lo que había para contar. Se abrió el dique... No puedo responder uno por uno porque no doy abasto, pero sepan que estamos buscando el espacio para que todo eso sea contenido. Abrazo infinito".

Fuentes: Exitoína