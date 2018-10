La historia de un ex policía que conmovió a todos en "La Voz Argentina"

Pablo Carrasco tiene 48 años y desde hace 15 que es un pensionado de la fuerza policial debido a un accidente que le impidió caminar durante muchos años.

"Era empleado de la Policía Federal Argentina, hacía tareas de observación. Estaba en una zona oscura a las 4 y media de la mañana y me caí adentro de una alcantarilla. No la vi, caí de espaldas", contó sobre el accidente que le cambió la vida. "Desde ahí no caminé más. Empecé con problemas de columna, tuve estallido de disco en la zona lumbar, traumatismo de cráneo. Me cambió la vida", agregó.

"Esto es un renacer en tu vida", le dijo Ricardo Montaner luego de haber brillado con la versión de "Still loving you" de Scorpions. La versión de Carrasco del tema sorprendió a todo el jurado que se dio vuelta de manera unánime para elegirlo. "¡Estoy agradecido a la vida de poder estar acá!", expresó entre lágrimas.

El ex policía es de la ciudad de Pergamino y ya forma parte del reciente equipo que empezó a confeccionar Montaner.Tanto Tini Stoessel como La Sole y Axel se lo disputaron pero el hombre entendió que por contemporaneidad y por la admiración hacia la música de Montaner, lo mejor era sumarse a su grupo.