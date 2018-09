La furia de Sol Pérez con un colectivero: "¡Me chocaste a propósito!"

Sol Pérez pasó por un difícil momento anoche luego de chocar con un colectivo. La modelo bajó de su auto e increpó al chofer en plena calle, situación que quedó registrada en un video grabado por ella misma.

“Me vas a pasar los datos, te lo juro que no me muevo de acá, me vas a pisar, te lo juro que me vas a pisar porque no me muevo de acá. Me chocaste a propósito flaco. Voy a llamar a la policía”, se la escucha gritar a Sol, enajenada, en el video que ella misma publicó en su cuenta de Twitter.

Robledo Daniel el colectivero de la línea 95 interno 30 que te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público pic.twitter.com/IvQvO122iy — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 18 de septiembre de 2018

Según denunció en la red social del pajarito, el conductor sería un hombre llamado Daniel Robledo, colectivero del interno 30 de la línea 95: “Te choca y se quiere dar a la fuga. No tendrían que manejar y menos un transporte público”, expresó la modelo.

Fuente: Rating Cero