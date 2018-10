La furia de Axel tras una polémica denuncia de una "botinera"

Axel utilizó su cuenta de Twitter para hacer un duro descargo. Los motivos fueron las declaraciones recientes de Carolina Molinari, que lo acusó de haberla bajado de un videoclip por ser más alta que él.

"Hace un montón de tiempo hice un casting para hacer un videoclip de Axel ("Tu amor por siempre") y quedé elegida. El día de la filmación me hicieron esperar mil horas porque él no llegó a tiempo. Hasta que empezamos a grabar el video, yo parada y el atrás mío cantaba y yo lo sentía pero era como si él no estuviera…", relató Molinari en Hay que ver.

"En un momento me dijeron 'bueno, sacate los zapatos', después 'bueno, sacate las zapatillas'. Viene el director y me dice 'hay un problema', '¿cuál es el problema?', 'Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)'. Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije 'no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien'. 'No, bueno, sí, vamos a cambiar la modelo', me dijo", concluyó su anécdota la modelo.

"Las boludeces que hay que leer a veces… jajajaj no sé si reír o llorar de lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama", publicó el flamante jurado de La Voz Argentina, horas más tarde, a modo de desmentida.

Sin embargo, la modelo y panelista del programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por la pantalla de El Nueve no se calló la boca y le respondió: "Ayer te mandé varios Whatsapp porque me hago cargo de lo que digo, pero nunca me respondiste", comenzó relatando Carolina Molinari.

Pero ahí no terminaría el monólogo de la joven, quien luego agregó: "Pero que te refieras a mí como mentirosa buscafama me parece muy injusto. Saludos", se despidió la modelo en su diálogo por las redes sociales con el cantante.

Más adelante, la mujer del futbolista Pavone detalló: "Si te molestó la anécdota que conté, que fue real y vos estabas presente, te pido disculpas".

Fuente: Teleshow