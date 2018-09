La foto más buscada de Pata Villanueva y Juan Martín del Potro

Pata Villanueva contó el jueves pasado que había tenido un “touch and go” con Juan Martín del Potro.

Lo dijo en el programa Todo por hoy y dio algunos datos. "Pasó hace un par de años. Fue un touch and go. Algo así nomás que no tuvo trascendencia. Me dio un beso cuando yo estaba en primera fila del primer campeonato que ganó. Le di suerte”, comentó.

Lo más picante llegó después. “Ahí empezamos, empezaron todos a joderlo y bueno... después hubo algo más", reveló, sumándose a la lista de famosas que tuvieron un affaire con el tenista (Jimena Barón, Maipy Delgado y Stephanie Demner son algunas de ellas).

Las declaraciones tuvieron impacto, a tal punto que la ex modelo tuvo que salir a bajarle el tono. Y entonces publicó una foto del gran beso e hizo una aclaración. “Este es el famoso beso de hace 7 años con Martín. Sin trascendencia, y terminó el asunto. No inventen más”, concluyó.