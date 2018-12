La decepción de Mariano Martínez por su amigo Juan Darthés

Fue Sebastián Estevanez uno de los primeros en haber modificado su posición. Y así como antes declaraba que desestimaba la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés al decir que era "un tema de ellos dos", ahora le pidió perdón a su ex compañera. Luego Eva de Dominici fue en el mismo sentido: la denuncia de violación de Thelma Fardin, ex compañera suya en Patito Feo, le destapó la mirada; y también se disculpó con Calu. Lo mismo hizo Facundo Arana y la China Suárez.

Y como todos ellos, ahora también Mariano Martínez acercó su mea culpa.

La diferencia en este caso en particular es que Mariano dice estar "destrozado" porque es íntimo amigo de Darthés. O al menos lo era hasta la tarde de este martes, cuando Thelma conmovió a todo un país con su testimonio.

En la tarde del miércoles, todavía conmocionado por la acusación de violación, Martínez dejó su mensaje en Twitter. "Estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les pasó a muchos, desde ayer no duermo. ¡Perdón, Calu! Se me desgarra el corazón por Thelma. Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren".

Estoy destrozado por haber creido algo que no era.

Como seguro les paso a muchos desde ayer no duermo. @riverocalu Perdón!! Se me desgarra el corazón por @thelmifar_ . Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. #justicia#miracomonosponemos#noesno — Mariano Martinez (@mariannmartinez) 12 de diciembre de 2018

El actor concluyó su mensaje pidiendo justicia y con la frase que dejó resonando ayer el colectivo Actrices Argentinas: "Mirá cómo nos ponemos".

En febrero de este año, y en pleno conflicto mediático y legal entre Darthés y Rivero, Mariano había posteado en las redes distintas fotos junto al actor. Tomadas en la intimidad de su casa y con sus tres hijos, acompañó las imágenes con un breve pero contundente texto: "Visita de un amigazo".

Fuente: Teleshow