La confesión de Oriana Sabatini: "En los hoteles..."

Oriana Sabatini no se guarda nada. La cantante pop del momento está súper enamorada del delantero de la Juventus, Paulo Dybala y el 28 de septiembre hará un nuevo show en el Vorterix -, donde cantará sus temas y otros covers que la identifican.

La actriz y cantante está pasando por uno de sus mejores momentos y no reniega de ello. Incluso, con el perfil descontracturado que la caracteriza, lanzó una polémica confesión en un ciclo radial que replicó en sus fanáticos y los medios. "En los hoteles duermo desnuda. Me agarra mucho calor a la noche", confesó sin tapujos.

La hija mayor de Catherine Fulop aseguró que duerme muy poco y se reparte los proyectos en función de sus gustos. "Con la música tenes más flexibilidad de horarios. En cambio la actuación es muy de levantarte a las 8 y volver a las 21 a tu casa", explicó.

Además, deslizó un palo para su actual pareja, al confesar su deseo más profundo desde chica y sin titubeos: "Mi mayor deseo personal, sacando de lado el trabajo, es, no se rían… casarme. Es un sueño muy fuerte que tengo desde que soy muy chiquita, no sé si porque veía demasiadas películas de Disney o miraba todo el tiempo el video del casamiento de mis papás. Bebés cero, pero no voy a morirme sin casarme".

