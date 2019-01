La confesión de Flavio Mendoza, a tres meses de separarse

A comienzos de octubre pasado, Flavio Mendoza sorprendía con la noticia sobre su separación de Danel Allodi, tras 3 meses de amor y cuyo detonante fue la infidelidad. Ahora, feliz con su rol de papá de Dionisio, el coreógrafo abrió su corazón en Incorrectas y dio que hablar con sus declaraciones.

Indagado por Moria Casán sobre su estado sentimental, Flavio se sinceró ante las cámaras: "Ahora soy padre. Me encantaría, pero no tengo suerte (en el amor). Hay touch and go, pero con el nene me cuesta más".

Sin embargo, reconoció que su corazón late fuerte por alguien: "Voy a confesar algo. Yo estoy enamorado de alguien hace muchos años, creo que él de mí también. Pero ahí hay algo que no se termina de arreglar. No es del medio, nada que ver. Somos amigos, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos. Él tiene un hijo y yo tengo un hijo".

"Él tiene pareja pero no es feliz con ella. Lo sé porque lo hablamos, él no corta por su hijo. Viste que cuando formas una familia y tenés un hijo, tenés mucho más miedo de embarcarte en otra cosa. Y eso se lo dije anoche", agregó.

Además, dejó en claro que este misterioso hombre sería la persona con la que pasaría el resto de su vida: "Creo que sería la persona con la que me casaría. Yo se lo dijo y él me dice 'dejá de chamuyarse'. Y yo le contesto 'no es chamuyo, pero te lo digo así porque hasta que vos no resuelvas lo tuyo no sé qué decirte. Peor es verdad'. Nuestros encuentros son en Buenos Aires, comemos, charlamos... nos conocemos hace más o menos 7 años".

"¿Si tuvimos relaciones? Al comienzo sí. Lo que pasa es que después pasó el tiempo y se casó. Lo conocí por intermedio de otros amigos y vino a un par de fiestas. Es un amor de persona. Una de las cosas más lindas que me dijo fue 'me encantaría algún día estar con vos, con mi hijo y con Dio en Disney'. Y eso me mató de amor", cerró.