La condición de Moria para volver al jurado del Bailando

La salida de Moria Casán del Bailando fue bastante traumática y llena de polémica. La One apuntó varias veces contra Marcelo Tinelli, y se sintió ofendida por todo lo que pasó, aunque luego pudo limar asperezas con el conductor.

Hace un par de semanas, la conductora de Incorrectas aseguró que no volvería a ocupar su silla en el jurado. Pero ahora, la diva hizo una sorpresiva revelación en la que dejó la puerta abierta para regresar a las huestes de Laflia. ¿Hubo un llamado previo con la producción?

Entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, cuando le dijeron que Marcelo Polino la quería de nuevo como compañera, Moria cambió su postura: "Qué se yo... lo puedo llegar a pensar", afirmó. Pero ahí puso una curiosa condición, ya que cuando le preguntaron si aceptaría luego de que la llame Tinelli, fue tajante. "Ah, no, Marcelo no lo sé. Pero si me lo piden ellos... (por los integrantes del jurado) Son mis amigos... A Ángel lo adoro, Polino es mi amigo de más tiempo, a Nacha la amo.. Si ellos me quieren...", cerró dejando abierta la posibilidad de evaluar una oferta.

Fuente: Exitoína