La amante del futuro marido de Flor Peña amenaza con contar más

Florencia Peña continúa en la picota mediática luego de describir el tipo de relación que la une a su novio, el abogado Ramiro Ponce de León.

En la apertura del Aquadance, la actriz volvió a hablar del tema en cuestión y reafirmó que con el abogado salteño, padre de su hijo Felipe, de 11 meses, mantiene "una relación de poliamor".

"Estoy muy bien", dijo Flor cuando Marcelo Tinelli le preguntó al respecto. "Poliamor. Es una manera de amar. No hay una sola manera de amar. No estoy esperando que la gente me comprenda", agregó.

"Frente a esta situación, de tanta exposición, no me hubiera gustado que sea así. Que se hizo muy pública, no está muy buena. No quiero saber lo que hace Ramiro y los pormenores de eso. Hay que mejorar la técnica y el casting", señaló.

Ante esto, Eliana Mendoza grabó un audio y lo difundió para que le llegue a Florencia:

"No quería dejar de responderte, soy absolutamente respetuosa y educada. Pero hoy mi garganta está cerrada, mi voz sin tinte y mi corazón de mujer fuertemente dañado. Para que entiendas mejor es el día después de la muerte, la muerte de un gran amor de 5 años de duración. Imaginate que ante tanto dolor yo pueda ser parte de un juego perverso, promiscuo o de poliamor, de dos adultos patéticos, no me ayuda mucho, me vacía un poco más aún. Cuando esté en condiciones y mi almita esté sanada podré responder a cosas que querés saber, un cariño", dijo.

Fuente: Primicias Ya