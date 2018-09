La amante de Ramiro Ponce mostró chats que hablan de dinero

Eliana Mendoza redobló la apuesta. La modelo dijo que ella le pidió 60.000 pesos a Ramiro Ponce de León –futuro marido de Florencia Peña- para operarse los pechos con un cirujano que le hacía descuento.

La tercera en discordia en el escándalo mostró sus presuntos mensajes al sitio Ciudad Magazine mediante su abogado para explicar que le pidió esa suma de dinero al hombre salteño con el fin de operarse.

Recordemos que días atrás, el abogado de Peña y Ponce de León, Bernardo Beccar Varela, dijo a Nosotros a la mañana que evaluaban denunciar por extorsión a la tercera en discordia.

"Estamos analizando las comunicaciones y los mensajes que tenemos para hacer la evaluación técnica. Pero sí, hay cosas de dinero", sostuvo el letrado en referencia a la suma de dinero.

Ahora Mendoza, furiosa, mostró los supuestos chats en los que se habla de operarse.

"Hola, Rami. Te comento, hoy averigüé y quiero hacerme las lolas. El cirujano me programó para los primeros días de octubre y me las conseguirá en menos costo. ¿Vas a poder? Así te digo cómo hacemos. No quiero esperar más, mi amor, por favor. Las quiero, así no me siento tan mal. Me cobran 60 mil todo. Llamame cuando puedas. Odio los mensajes y que me trates así", se lee en la captura proporciona por ella.

Se endurece el Polibardo...parece.

Tras la, intempestiva, aparición en TV de los abogados la pareja del "Caso Poliamor", Eliana Mendoza, me envia un nuevo mensaje.

Retransmito a la opinión pública sin emitir concepto alguno. pic.twitter.com/GGMRtSTrkI — jorge zonzini (@JorgeZonzini) 24 de septiembre de 2018

Fuente: Ciudad Magazine / La Voz del Interior