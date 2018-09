La actriz más famosa de China, está desaparecida hace dos meses

Fan Bingbing es sin lugar a dudas la actriz más famosa de China. Saltó a la fama internacional con papeles en películas como Iron Man y X-Men. Su última aparición pública fue en mayo en Cannes para promocionar su próximo éxito de taquilla, 355 en la que actúa junto a Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Lupita Nyong’o.

Bingbing desapareció del ojo público hace ya tres meses lo cual provocó la preocupación de sus fanáticos así como de sus colegas en la industria. Además, ausencia ha alimentado numerosos rumores de rivalidades personales así como de intrigas políticas, incluso en las altas esferas del poder de Beijin.

Según The New York Times, la desaparición de Bingbing estaría relacionada con una investigación del gobierno sobre evasión de impuesto es la industria cinematográfica, pero ella no fue acusada de ningún crimen y ningún oficial ha confirmado si ella está bajo investigación.