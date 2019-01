La abogada de Fardin desestimó el testimonio de la hermana

La viralización de una entrevista a Carla Lescano, quien dijo ser la hermana por parte de madre de Thelma Fardin, en la que dice no creer en la denuncia de la actriz, volvió a agitar la causa en la que se acusa de violación a Juan Darthés.

En este contexto, el sitio Exitoina se comunicó con la abogada de la actriz quien declaró. "Yo no tengo la certeza de que sea la hermana de Thelma. Esa pregunta debería ser hecha a quien hizo la entrevista y la viraliza”, expresó la letrada.

Sin embargo, enseguida explicó cómo podría influir, o no, esto en la investigación que se lleva adelante en Nicaragua. "Incluir ese testimonio debe ser una decisión de la defensa pero es un testimonio sobre creencias. ‘Yo no le creo’, dice. Procesalmente es una prueba muy débil presentar una creencia de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido".