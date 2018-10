La Voz Argentina: la chica hipoacúsica que conmovió a todos

En La Voz Argentina, el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, está claro que el objetivo de los participantes es convencer a los integrantes del jurado de formar parte del equipo de alguno de ellos y así comenzar la carrera hacia la consagración.

Sin embargo, en el medio hay historias de lucha y sacrificio que valen la pena ser contadas. Es el caso de Yanina Galeasi, una chica hipoacúsica que conmovió a todos con su historia de vida.

"Gracias a Dios yo tengo ese don de poder cantar, que a mí me motivó a seguir. Y sobre todo cantarle a Dios, que amo hacerlo, pero yo sé que me dio esto también para poder mostrarle al mundo que no hay discapacidad, que no hay cosas que puedan ser imposibles", comentó la mujer de 29 años durante la presentación de su participación en el programa.

Luego de interpretar la versión en castellano de Whithout you, el tema de Mariah Carey, la participante tuvo un emotivo encuentro con Ricardo Montaner, el único que se dio vuelta al escuchar su voz.

"Yo quiero saber si no me oyes bien por un problema de sonido o porque no…", empezó a decirle el artista argentino-venezolano.

"Yo soy hipoacúsica, soy sorda", le dijo ella.

"Ven, cuéntame, dame un abrazo. Yo no sé, si se hubieran dado vuelta todos me hubiera perdido de esta oportunidad que tengo de darte este abrazo y de darte la bienvenida. Creo que además este programa está para mostrarle a la gente que se puede, ¿me entiendes? ¿Me estás leyendo los labios? Sabés que estás dando una lección a toda la gente que te está viendo porque puedes superar cualquier cosa que puede parecer un impedimento", la elogió, mientras la abrazaba conmovido.

"Y Dios no quita dones, te los da, y a ti te regaló el don de la comunicación, te hace cantar como si fueras un ángel. Yo no sabía tu historia, y yo estaba dado vuelta para allá y tu voz me llevó mi corazón. ¿Es de nacimiento que eres hipoacúsica?", la consultó.

"Yo nací con este problema, me lo descubrieron a los diez años, empecé a hablar a los cuatro años, y aparte de tener hipoacusia tengo osteoesclerosis, que es un problema de crecimiento de los huesos. Me dijeron tantas cosas, pero yo aposté a que Dios tenía algo para mí, y bueno, si se hubieran dado vuelta todos yo igual te hubiera elegido a vos porque era mi sueño. Son excelentes todos pero soy fan de él, de años", expresó ella.

"Oíme, esta noche, el día de hoy a mí me va a quedar en mi corazón, porque conocí a alguien que lejos de yo enseñarle algo me está enseñando a mí. Entonces yo creo que en el transcurso de esta competencia es mucho lo que tú le vas a enseñar al pueblo argentino", la halagó.

"Y por sobre todas las cosas vamos a aprovechar tú y yo que la gente a esta hora, de eso se trata este programa, de que la gente nos vea en familia, y para que empecemos a valorar la fortuna que tenemos de tener a nuestra familia y a nuestros hijos y de poder compartir la mesa a través de un programa de televisión", agregó.

"Así que yo estoy seguro que el camino tuyo dentro de este programa es un poco el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a enseñar a través de ti muchas cosas a la gente. Bienvenida a La Voz Argentina, dile algo a la gente", le pidió.

"Lo único que les puedo decir es que no tiren la toalla. Yo tengo 29 años, he pasado de todo en mi vida, y no me fue fácil llegar hasta acá. Y es bueno tener a Dios en nuestra vida porque él nos abre el camino y son excelentes todos, la verdad que les agradezco mucho y estoy feliz de que me hayan elegido", sentenció.

"Mírenla, aquí está La Voz Argentina de este año", la despidió Montaner.

