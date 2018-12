La Policía volvió al departamento de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis llamó al 911 para denunciar a su esposo, Javier Naselli por "violencia verbal" en la madrugada de esta martes. Efectivos de la Policía acudieron hasta su domicilio ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1100, en el barrio de Recoleta.

"Hola, es para hacerte una denuncia. Estoy con un bebé y tengo un demente, quiero que se lo lleven. Por violencia… por violencia verbal. Porque es un loco. Quiero que se lo lleven, por favor. Gracias", dijo la ex vedette en la llamada de emergencia al 911.

Por solicitud de la mediática, el empresario debió retirarse del domicilio acompañado por efectivos policiales y se hospedó en un hotel cercano.

Después de las 10 de la mañana una ambulancia del SAME fue hasta el departamento de Recoleta: aún no se sabe por qué motivo. Sin embargo, Xipolitakis no les permitió el ingreso.

Luego llegaron cuatro efectivos de la Dirección de Violencia de Género de la Policía, pero tampoco pudieron tener contacto con la mediática y debieron irse.

Recordemos que este episodio ocurrió a menos de una semana de que la Griega se convirtiera en madre con la llegada de su primer hijo. Este domingo recibió el alta médica en el sanatorio Otamendi, tras haber dado a luz por una cesárea.

Fuente: Teleshow