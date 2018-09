La Academia de Hollywood da marcha atrás con la categoría a película más taquillera

La entrega de un Oscar al film más popular fue uno de los grandes anuncios que hizo la Academia de cine de Hollywood hace algunas semanas atrás. No obstante, ayer informaron que finalmente no crearán esa categoría para la edición 2019 de los premios. En un comunicado, la organización destaca que si bien está comprometida "con la celebración de un espectro más amplio del cine", ha resuelto "no presentar una nueva categoría en su 91ª edición".

Una de las razones por las que cambiaron su decisión de ofrecer un premio a las películas más taquilleras fue la gran cantidad de críticas que recibió la Academia desde que hizo el anuncio. "La concesión de un nuevo premio ha producido una amplia gama de reacciones y reconocemos que necesita una mayor discusión con nuestros miembros".

La junta que preside la Academia fue la que votó la creación de la nueva categoría, sin el voto de los miembros, quienes también se vieron molestos por la medida, agregó el sitio The Hollywood Reporter.

"La Academia reconoce que poner en marcha cualquier nuevo galardón a nueve meses del comienzo del año crea un gran reto para películas que ya han sido estrenadas. Continuarán las discusiones y examinaremos y buscaremos más información para ello", remarca el comunicado.

Recordemos que en agosto se había anunciado también que la ceremonia se reestructuraría para hacerla más ágil y que también se acortaría su duración. Así, de las 24 categorías que se entregan, cerca de 6 u 8 -aún no determinadas- se anunciarán durante los cortes publicitarios y cada año variarán esto para que ningún rubro técnico se sienta afectado por este cambio.

La entrega de la 91° edición de los Oscar tendrá lugar el 24 de febrero de 2019.

Fuente: La Nación