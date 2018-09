Kusnetzoff habló de los fuertes dichos de Brieva en PH

Andy Kusnetzoff habló de los polémicos dichos de Dady Brieva en PH, Podemos Hablar. “Quiero que la pasemos mal para que no los vuelvan a votar”, había dicho el humorista cuando fue consultado sobre la gestión de Mauricio Macri.

En la última emisión de PH, Podemos Hablar, Dady Brieva causó una revolución al opinar sobre la gestión del actual Gobierno y desear que “Quiero que se quede hasta el final (Mauricio Macri) y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores”.

Eduardo Feinmann, Alfredo Casero y hasta Connie Ansaldi, entre una oleada de público en general, salieron al cruce del humorista, expresándole su repudio. Sin embargo, Andy Kusnetzoff, el conductor del programa, salió a bancarlo y a decir que sus dichos fueron sacados de contexto.

“En el momento no me llamó la atención; si no, hubiera dicho algo. Hay cosas que tienen que ver con los recortes, el contexto, etcétera. El programa siguió, fue todo divertido”, dijo en entrevista con Moskita Muerta en Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Enseguida, señaló que quizás “es fuerte el contraste con Miguel del Sel, fue tenso ese momento, pero a nadie le sorprendió las opiniones de Dady, ya las conocemos”.

Y, sintetizó en este sentido que “cada uno toma recortada la frase y realmente hay que darle un contexto. No creo que quiera que se hundan los argentinos porque él tiene mucha empatía popular, vive de la gente. Son expresiones con bronca por un modelo, con el Gobierno, y que salen de manera desafortunada. Si lo agarrás en frío… todos sabemos lo que es Dady”.

Kusnetzoff destacó además lo bien que le está yendo al programa y contó que “vamos sintiendo por donde ir y después empieza a dar resultado. Siento que este no es el momento de hacer política, nos empezó a ir bien sin políticos, pero hay que decir que primero los políticos se guardaron, y después ya está, un día fuimos sin políticos y fue bien”.

Fuente: Exitoína