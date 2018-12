Kevin Spacey manoseó a un adolescente en un bar

El joven que acusó al actor Kevin Spacey de haberlo agredido sexualmente en una localidad turística cerca de Boston en 2016 filmó parte de la agresión, según la demanda obtenida por la AFP y el Daily Mail.

El actor estadounidense, de 59 años, exestrella de la serie House of Cards y ganador de dos Oscar, deberá presentarse ante el tribunal de la isla de Nantucket el 7 de enero por el cargo de “agresión sexual con lesiones a una persona de más de 14 años”. Si es reconocido culpable podría ser sentenciado a una pena máxima de cinco años de cárcel.

El joven, identificado como William Little y de 18 años en el momento de la agresión, la noche del 7 al 8 de julio de 2016, contó a la policía que envió mensajes vía Snapchat, entre ellos un video, a su novia desde el bar-restaurante “Club Car” de Nantucket, donde se encontraba con el actor, según la demanda.

Little tenía un trabajo de temporada en el “Club Car” y aquella noche se quedó en el restaurante después de su trabajo para ver a Kevin Spacey, del que era fan.

El chico que trabajaba como ayudante en la barra, estudiaba negocios en la Universidad de Wake Forest, según la demanda. Esa noche, Spacey le compró una serie de bebidas alcohólicas, se jactó con él sobre el tamaño de su pene y lo invitó a su casa, dijo el acusador a la policía en la denuncia.

Más tarde, cuando los dos estaban cerca del pianista en el bar, Spacey se acercó y comenzó a frotarse en el muslo del joven, según la denuncia. El actor luego desabrochó los pantalones del acusador y se frotó el pene, tanto dentro como fuera de los pantalones, durante unos tres minutos.

Little intentó retirar a Spacey, al tiempo que intercambiaba mensajes con su compañera sobre la agresión y, como ella no le creía, le envió un video del actor metiendo la mano en su pantalón, video que la policía parece hacer encontrado y mostrado al joven, que confirmó que las imágenes eran, efectivamente, las de Spacey y él.

Tras salir precipitadamente del restaurante siguiendo los consejos de una mujer que lo vio “desesperado”, Little volvió a trabajar al día siguiente y contó el episodio al dueño del establecimiento.

Al regresar a casa de su abuela, donde residía durante aquel verano, el joven relató los hechos a su hermana y al día siguiente a su madre, la periodista Heather Unruh, la primera persona en hablar públicamente de esta agresión, en noviembre de 2017.

El joven dijo que decidió presentarse y decirle a la policía porque no quería que lo que le sucedió le pasara a otra persona.

El lunes, día en que fue anunciada su próxima inculpación, puso en linea un ambiguo video en el que retoma su personaje de Frank Underwood en House of Cards y donde parece responder a acusaciones de agresiones sexuales que surgieron contra él desde octubre de 2017.

“Si no he pagado por las cosas que ambos sabemos que he hecho, ciertamente no voy a pagar por las que no he hecho”, dice en el video dirigiéndose al público.

Fuente: Exitoína