Karina La Princesita protagonizó un grave escándalo familiar

La Princesita Karina vivió un momento de violencia familiar luego de recibir el nuevo año, y debió realizar un vivo en su cuenta de Instagram (que luego borró) para intentar defenderse

Tal como informaron en Intrusos, la cantante debió afrontar un instante de violencia de género por parte de su hermano Jonathan. Si bien la artista junto a su hija, su madre y su hermano recibieron el año en la casa que alquiló Flavio Mendoza en Carlos Paz, cuando alrededor de las 5 de la mañana llegó a su casa, se desató la agresión.

“El hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá. Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llama a un seguridad de Flavio, que va a la casa y lo pone en caja al muchacho“, reveló Adrián Pallares.

La salvo la seguridad de Flavio ! https://t.co/hCGcQmNsbJ — PabloLayus (@PabloLayus) 1 de enero de 2019

Recordemos que Karina es parte de Siddharta, el show de Mendoza, y por eso recurrió al personal de seguridad del coreógrafo, que se encargó de llevar a un hotel al hermano de la cantante, y luego de llevarlo al aeropuerto para que regrese a Buenos Aires.

En el programa de América informaron que en el video que compartió la artista se la escuchaba gritar: “Mamá dejalo, que todos vean que esto es violencia de género”. Por su parte, Marcela Tauro agregó: “Ella pedía ayuda y la nena se tapaba la cara y lloraba“.