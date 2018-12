Juan Acosta: "El video de Thelma lo veo muy teatral"

Juan Acosta suele generar polémica por sus fuertes mensajes en sus redes sociales.

En esta oportunidad, el humorista opinó sobre la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por abuso sexual.

"Estoy totalmente de acuerdo de que se denuncie al violador, pero hay que esperar que actúe la Justicia, porque si no estás adelantando una culpabilidad”, comenzó a decir en el ciclo radial Falta de Respeto, por Conexión Abierta.

Sobre el video que grabó la actriz para la conferencia de prensa, sostuvo: "Lo vi… No es que no lo creo, pero no puedo creerle en su manera de decirlo. Me genera dudas cómo lo dice, pero no la conozco, quizás es así ella. Lo veo muy teatral“.

Y revelo: “Cuando veo el video de Juan Darthés, y responde tan espontáneamente, decís ‘este tipo no miente’, porque no duda. Pero quizás el tipo es un psicópata y no le descubrís el palo”.

“Igual partamos de la base de que yo no estoy a favor de Darthés, yo soy un neutral acá… es como si están jugando Boca-River y yo soy de San Lorenzo“, concluyó.

Fuente: Diario Show