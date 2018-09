Jimena Barón reveló detalles de sus escenas de sexo con Rodrigo Romero

Jimena Barón relató sus sensaciones luego de filmar escenas de sexo con su ¿ex? novio, Rodrigo Romero, para la película El Potro, basada en la vida del cantante cordobés.

"La escena duró una hora cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco había hecho. Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente", afirmó la actriz y cantante en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, desmintió los rumores que decían que no se había querido teñir para personificar a Marixa Balli: "Hubiese preferido teñirme de negro antes de ese rubio anaranjado espantoso que me pusieron que todavía no me lo puedo sacar".

Y agregó: "No sé qué polémica hubo con Marixa, de hecho yo me junté con ella y fue súper amorosa conmigo. Creo que tiene enojo con la producción, yo soy actriz y una empleada, la que me dice qué hacer es la directora".

Fuente: Primicias Ya