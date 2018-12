Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara

Días atrás, Ivana Icardi abandonaba el bajo perfil que la caracteriza y, a través de las redes sociales, abrió fuego contra su cuñada, Wanda Nara. Con su lapidario mensaje, la joven reveló la verdad de la relación entre su hermano Mauro y su madre.

"Qué feo para una madre o padre, que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas (o en cualquiera del año). Pero después pienso 'dime con quién andas y te diré quién eres' y se me pasa. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente", escribió Ivana y dejó en evidencia que su hermano nunca se comunicó con su mamá para saludarla por la Navidad. La mamá de Mauro e Ivana tiene 42 años y se llama Analía Rivero. Está separada del padre de Mauro e Ivana y recompuso su vida junto al español Emiliano Hernández, con quien tuvo dos hijos mellizos.

Las horas pasaron y ni Wanda ni Mauro se hicieron cargo de la declaración de Ivana, quien este sábado, redobló la apuesta y volvió a disparar contra la rubia.

"¡De todo lo que dijeron lo que más me hizo reír fue que Mauro consigue los contratos gracias a una persona que lo único que ha hecho ha sido cagarle la carrera! Sin ella ya hubiera conseguido mucho más", disparó.

Y agregó: "No le hubiera arruinado la imagen como lo hizo durante tantos años... ¿Saben lo que es ver como insultan y defenestran a tu hermano? Pero NO, ella quería seguir facturando a costa del ex".

"Ay pobre mi hermano y mis hermosas sobrinitas si en algún momento se separan... porque OBVIO le va a hacer lo mismo que al ex... Esconder a las nenas, provocar, insultar, sacarle todo el jugo... QUE BUENA MADRE CHE", escribió luego.

Y remató: "Y por favor, no me tachen de hermanita celosa. Nunca tuvimos ese tipo de relación con mi hermano, sus novias siempre fueron mis amigas y hasta hice de consejera si algo iba mal.. SI HABLO ES PORQUE SÉ, no para salir 5 min en un programa".

Tras los fuertes y polémicos mensajes de Ivana Icardi contra Wanda Nara, la mediática le contestó a su cuñada a través de sus redes sociales con un llamativo mensaje.

"Mi programa en Italia termino con récord de rating, mi marca de ropa ya está a la venta en el shopping más importante de Europa. También firmé un contrato con una marca mundial, grabé una canción que pronto escucharán y firmé contrato para sacar mi segundo libro en Italia", escribió la blonda.

Y luego agregó un mensaje de agradecimiento a todas las grandes marcas que la acompañaron durante 2018.

También Wanda promocionó en estas horas el lanzamiento de su libro y el récord de rating de su programa.

Fuentes: Primicias Ya y Diario Show