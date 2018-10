Ivana Figueiras liquidó a Nicole Neumann: "No está sana mentalmente"

Luego de que se divulgaran los chats de Nicole Neumann hacia Fabián Cubero, donde trata de "con.. seca" a Ivana Figueiras, la modelo salió al cruce apuntando directamente en su salud mental.

"Los mensajes no están truchados pero me parece lógico que diga eso porque están tan mal redactados, con tanta bronca... Está para chaleco de fuerza. Es más de lo mismo, es una persona que no está sana mentalmente. Lo ves en los mensajes, se mete a decir gato, conc.. seca... decís, qué asco, qué asco", aseguró en una nota con Intrusos.

Además, aseguró que no no le afectó para nada el insulto. "La verdad es que son mensajes que a mí no me llegaron, yo estoy en la mía, trabajando. De hecho, no sabía de los mensajes, de nada. Fabián me pidió que acompañe a los sports a las hijas, pero no pude. Me arrobaron a mí, no entendía nada y lo llamé y a las horas supe que a esta persona se enteró que Mica y yo íbamos a ir y le dije '¡si yo no hubiera podido ir siquiera!'", contó.

Figueiras, además, dijo que de parte de Nicole "es siempre lo mismo" y que le da pena por ella y por las hijas.