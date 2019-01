Isabel Macedo apuntó contra el colectivo Actrices Argentinas

En diálogo con La Nación, Isabel Macedo habló del colectivo Actrices Argentinas y buscó diferenciarse de sus colegas. "Me parece bien la visibilización, hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que quiere cobrar lo mismo que un hombre que aquella que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada o abusada", comenzó diciendo la actriz cuando le consultaron su opinión sobre el "MeToo argentino".



En cuando a si le gustaría integrar el colectivo Actrices Argentinas, Macedo fue contundente con su respuesta. "No, porque no comparto las maneras", dijo.



"No quiero ahondar tanto. Por él lugar que ocupo gracias a él (Urtubey), que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podés darle la mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar", agregó luego.