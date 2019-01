Internaron de urgencia a Daniel Ambrosino

El periodista Daniel Ambrosino fue internado esta mañana en la Clínica Bazterrica de Palermo por un cuadro de diverticulitis, originado por un fuerte dolor estomacal y abdominal, con mucha inflamación.

"Tenía la panza muy inflamada desde el domingo; después de mi programa de radio me vine a la clínica y me atendieron en la guardia. Me hicieron una ecografía, una tomografía con contraste y ahí detectaron que son divertículos. Me dejaron internado en la madrugada con antibióticos vía endovenosa; espero que se me pase el dolor y que me manden para casa. Estoy en una habitación, dolorido, pero bien. Tranquilo", le explicó el columnista de Intrusos al sitio Teleshow.

"Me están tratando muy bien, muy amables, muy atentos. Tenía una inflamación abdominal y dolor, me hicieron los estudios y prefirieron dejarme internado para tratar ese dolor. Estoy con suero y dieta líquida, esperando que se vaya la inflamación y el dolor. Estoy a té y agua", agregó.

Ambrosino se había tomado unos días de vacaciones en Punta del Este, donde pasó con amigos el fin de año. A diferencia de muchas temporadas en las que cubrió todo lo sucedido en Mar del Plata, este año se quedó trabajando en Buenos Aires en el piso del programa.