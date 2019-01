Inesperado enojo de Marley: "Dejé a mi hijo llorando y vine al pedo"

Si hay alguien que nunca está de mal humor es Marley. Pero lo cierto es que este miércoles perdió la paciencia y lo dejó muy claro en las redes sociales, demostrando su fastidio.

"Me despierto 8 am para prepararme para trabajar. Dejo a mi hijo que llora porque me voy. Llego y están haciendo un simulacro de evacuación. Genios. Vine al p… Lpmqlp", escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Me despierto 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un “simulacro de evacuación”.

Genios.

Vine al pedo.

Lpmqlp — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Algunos de sus fanáticos le escribieron frente al inesperado mensaje: "La primera vez que lo veo así. El tipo es humano, ¿entendés?", escribió una mujer. "Marley, te quiero más aún", agregó uno. "¿Putea? ¡Es humano, está vivo!", bromeó otro.

El próximo lunes 14 a las 21.30 horas, el conductor estará volviendo a la pantalla de Telefe con Minuto para ganar. Un formato que lo estrenó en 2011, pero que lo retoma con una producción de gran despliegue y sobre todo con pingües premios en tiempos de vacas flacas: un millón de pesos.