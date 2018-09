Hoy comienza el festival que define las películas con más chances

Como sucede cada año para esta fecha, el universo cinematográfico dirá presente de hoy al domingo 16 de septiembre en el mítico festival de Toronto que está por arrancar. Puntapié inicial de la temporada de premios en el hemisferio norte, le toca esta vez a la muestra canadiense (TIFF 2018) el desafío de consolidar las tendencias esbozadas durante los últimos días en Venecia y confirmar si los títulos que empezaron a sonar fuerte seguirán afirmando sus chances de ganar terreno en la larga carrera hacia el Oscar. A ellos se suman varios estrenos mundiales que querrán dar pelea y una valiosa variedad de películas argentinas, testimonio del excelente año que vive la pantalla nacional. Entre ellos figuran El ángel, La quietud y Acusada.

Con 254 largometrajes y 88 cortos de 74 países, Toronto ocupa entre las muestras cinematográficas de mayor relevancia del calendario anual. Como no tiene una sección oficial competitiva como Venecia, Cannes, Berlín o San Sebastián, la fiesta cinéfila adquiere el carácter de vidriera para que el mejor cine del mundo encuentre espacios y caminos de reconocimiento.

Según publicó el periodista Marcelo Stiletano para La Nación, la apertura de TIFF 2018 será con el estreno mundial de Outlaw King, de David Mackenzie y el cierre con Jeremiah Terminator LeRoy, de Justin Kelly. En el medio sobresalen títulos ya vistos en Venecia (y elogiados lo suficiente como para que se empiece a hablar de ellos mirando al Oscar), como El primer hombre en la Luna, de Damian Chazelle; Roma, de Alfonso Cuarón, y Nace una estrella, de Bradley Cooper, con Lady Gaga. A ellos se suman los estrenos mundiales de las nuevas películas de Claire Denis (High Life), el ganador del Oscar por Moonlight, Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Steve McQueen (Widows) y Thomas Vinterberg (Kursk).

También se verá por primera vez Gloria Bell, remake norteamericana dirigida por el chileno Sebastián Lelio de su primer gran éxito, Gloria, con Julianne Moore en el papel que tuvo Paulina García. Y lo mismo ocurrirá con el nuevo documental Fahrenheit 11/9 de Michael Moore, renovada incursión de Moore en su prédica en contra de Donald Trump. El cine de terror tendrá este año un altísimo perfil con el estreno mundial de la nueva producción de la saga Halloween y el regreso de Depredador de la mano del talentoso director Shane Black.

Además, no faltarán varios títulos que ya empiezan a sonar fuerte con vistas a la temporada de premios que está por arrancar: Beautiful Boy, de Felix van Groeningen; Boy Erased, de Joel Edgerton; Vox Lux, de Brady Corbet; The Old Man and the Gun, de David Lowery, con la que Robert Redford se despide de la actuación.

El cine argentino volverá a tener en Toronto un lugar preferencial con La quietud, de Pablo Trapero. A ella se suman El ángel, de Luis Ortega; Acusada, de Gonzalo Tobal (actualmente en la competencia oficial de Venecia); Sueño Florianópolis, de Ana Katz; La flor, de Mariano Llinás y Rojo, de Benjamín Naishtat,. También figura entre las galas, en condición de estreno para América del Norte, Todos lo saben, la película que el iraní Ashghar Farhadi filmó en España con Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín, que hoy se estrena en los cines argentinos.