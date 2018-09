Habló Juana Viale sobre el confuso episodio que protagonizó

La aparición de un polémico video que comenzó a viralizarse puso en el centro de los reflectores a Juana Viale. En el mismo se podía ver a la actriz discutiendo acaloradamente en la vía pública con otra mujer: "Yo no te dije nada ni abrí la boca. Estaba en el auto con mis hijos cagándome de risa. ¿Quién me tiró a mí en la cara?", se escuchaba decir a la nieta de Mirtha en una frase que carecía de contexto.

El panorama empezó a aclararse cuando su "oponente" le respondió: "Te pusiste a insultarme porque me viste con la ropa de tal persona que era tu ex pareja. Por eso es", ante lo cual Viale se mostró genuinamente sorprendida: "¿Eh? ¿Quién es mi expareja?", repreguntó. Su interlocutora, en tono provocador, disparó: "Vos sabés muy bien".

Las imágenes generaron una catarata de especulaciones, y los rumores aseveran que quien increpó a Juana fue Luisana Cardozo, una chica trans que estaría en pareja con Chano Moreno Charpentier, exlíder de Tan Biónica y nada menos que expareja de Viale.

Si bien la actriz se llamó a silencio, no pudo eludir en las últimas horas las cámaras del programa Intrusos. Ante la consulta obligada del periodista que fue a buscarla al aeropuerto, Viale fue breve, pero contundente en su descargo: "No tuve nada, y todo lo que tenga está todo resuelto, lo que tenga que resolver lo haré de otra manera, no pienso nada [en el tema], no me acuerdo cuándo fue, ya pasó", aclaró la actriz, quien pidió que se eviten las repreguntas dado que se encontraba acompañada de sus hijos.