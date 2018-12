Guilera, el ex novio de Thelma: “Darthés me quiso manipular”

En su descargo en la entrevista con Mauro Viale, Juan Darthés dijo que Thelma Fardin fue la que se le insinuó, además de mencionar que en ese momento ella estaba de novia con Juan Guilera.

En diálogo con Crónica, el actor de Milennials (Net TV), negó haber estado en pareja con ella durante esa gira, y dijo que Darthés lo llamó un día antes de la denuncia de Thelma. “El lunes a las siete de la tarde, él me escribió. ‘Juancito, soy Darthés. Estoy desesperado porque Thelma me va a denunciar por violación’“, reveló Guilera acerca de la conversación que tuvo, que además detalló que fue con el celular del hijo del acusado.

“Me preguntó si seguía en contacto con Thelma y después si se acordaba que yo le dije a él, hace diez años, que ella tenía fantasías con él”, confesó el actor, para luego asegurar que eso nunca pasó.

“No hay razón normal para ese llamado. Una conversación que nunca tuve con él. Yo no era su amigo, y nunca hubiese hablado algo de mi ex con él. Siento que me quiso manipular, me quiso meter un recuerdo en la cabeza”, sentenció junto a Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, a quien le relató toda la conversación con Darthés.

Fuente: Exitoína