Granata reveló que pensaba adoptar a la bebé de la nena violada en Jujuy

Amalia Granata reveló con su pareja, Leonardo Squarzon, habían decidido intentar adoptar a Esperanza, la beba de la nena de 12 años que fue violada por un vecino de 65. La beba, que nació en el Hospital Materno Infantil Héctor Quitana de Jujuy por cesárea a los 6 meses (con 700 gramos), murió luego de permanecer en observación.

El caso de la niña fue abusada sexualmente en la ciudad de San Pedro de Jujuy y quedó embarazada, volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el aborto.

"No quiero entrar en polémica, que si la ley, no la ley, que la Constitución. Hoy, por lo menos, no tengo ganas, porque estoy triste. Y voy a contar algo muy personal, me llamó un amigo de Jujuy, me pasa el contacto de una jueza de Jujuy, porque con mi marido íbamos a ir a anotarnos para formar parte de esa lista de espera para adoptar a Esperanza y a la noche me desayuné con esto. Me siento muy mal, perdón”, dijo Amalia entre lágrimas en el programa Gente opinando, conducido por el Pollo Álvarez en Net TV.

Esperanza, te merces algo mejor que este mundo...QEPD — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) 23 de enero de 2019

Fuente: Exitoína