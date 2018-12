Gesto de Flor Peña despierta el fantasma del fraude en “ShowMatch”

En la noche del martes, Marcelo Tinelli despidió el anteúltimo programa del Bailando 2018 con una semifinal muy peleada. La pareja de Jimena Barón y Mauro Caiazza se impuso por sobre la de Mery del Cerro y Facu Mazzei por decisión del público.

Pero antes de la gran definición, los participantes vivieron un momento tenso por una denuncia de Mariela "La Chipi" Anchipi, miembro del BAR, que desencadenó una catarata de comentarios tanto en el piso como en las redes sociales.

Cuando el jurado iba a dar el puntaje de la bachata, Ángel de Brito inició la polémica: "Dijiste que La Chipi miente y no saluda en Twitter”, disparó. Y la actriz le salió al cruce.

"La Chipi dijo que Flor (Peña) me hizo una seña como para que me quede tranquila, en el duelo del tango, de que yo estaba adentro", explicó. "¡¿Que?!", esbozó la ex Casados con hijos desde el jurado.

Jimena continuó: "Yo picante sola no soy, pero cuando mienten con algo que nada que ver y que me perjudica, la verdad es que me sale contestar porque me da bronca. Y me parece un juego sucio, porque me la cruzo y se hace la que mira al piso para no saludarme. Entonces, o tiene cola de paja porque sabe que esta mintiendo, o no comprendo esa actitud. Perdón, pero están hablando mal de mí y de Flor".

"¿Puedo responder?", interrumpió La Chipi. Y agregó: "Yo no dije que estabas adentro, te hizo una seña cuando estaban acá sentados como diciendo 'mi corazón está con vos' La vimos con Jorgito. Y después, hoy no te vi en todo el día, es el primer momento en que te veo, cuando te cruzo te saludo”.

"Yo también a Hoppe muchas veces le hago el corazón", se metió el conductor, entre risas. Pero Barón estaba realmente enojada, y sin poder controlar su bronca arremetió: "Con Flor yo tenía mucho más vínculo antes de este programa, se cortó todo desde el momento en que es jurado porque yo me siento extraña".

En ese momento, intervino la jurado: "Quiero decir que yo a Jimena la amo, pero eso no quiere decir que vaya a ganar el Bailando, ni que yo le ponga puntaje porque la quiero. Quiero a mucha gente que está acá adentro y que ya se fue. Y por otro lado, si tenías alguna duda, Chipi, me podrías haber preguntado y yo te hubiera dicho la verdad", dijo Peña.

Tinelli, cansado de las idas y vueltas, puso fin a la discusión: "Es histórico desde que arrancamos, siempre hubo acá este problema. Le pasó a Pedro (Alfonso) que decían que era un acomodado y le costó un montón ganar. Yo conté la historia de Paula Robles me decían: 'genio, la pusiste a Paula, ya está en la final'. Cuando perdió, de nuevo: 'tremendo, sos un genio, no podía ganar' Siempre hay una sensación de acomodo, o que uno beneficia a alguien".