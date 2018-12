Geraldine Neumann suma apoyo en su denuncia contra Ariel Rodríguez Palacios

En épocas en que las mujeres se sienten más empoderadas que nunca y se animan a denunciar lo que antes callaban, la locutora de Polémica en el Bar (América, lunes a viernes a las 20) Silvina Gualtieri se sumó a la acusación de Geraldine Neumann contra Ariel Rodríguez Palacios.

Después de que la hermana de Nicole hiciera pública su denuncia contra el cocinero luego de su participación en Qué mañana (El Nueve, de lunes a viernes a las 10) hace algunos años atrás, aparecen nuevos testimonios.

"Nunca lo conté por tratar de mantener bajo perfil en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y abuso de poder tiene que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por esto trabajando con Ariel Rodríguez Palacios", había escrito la modelo.

En realidad todo comenzó cuando Jorge Otamendi, pareja d Neumann, le comentó una publicación a Rodríguez. "Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir".

Y agregó: "Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros, y con suerte, tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. ¡Ya sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara!", publicó.

Hace unas horas, Silvina Gualtieri, quien también trabajó en el programa, no sólo bancó a su excompañera, sino que además agregó que está evaluando la posibilidad de judicializar su denuncia porque también sostiene que pasó cosas feas.

"Querida @gegeneumann , estoy con vos! En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. Hoy me siento más fuerte! Para lo que necesites, acá me tenés! Acá nos tenemos!! #unidas", publicó.

Otra que también apoyó a la modelo fue Paula Chaves, quien en su cuenta de Twitter publicó: "Amiga @gegeneumann estoy con vos! Te abrazo fuerte fuerte! Se lo mal que la pasaste! El tiempo acomoda todo! Estamos con vos", junto con un corazón.

Por su parte, Ariel Rodríguez Palacios le respondió a Neumann a través de un mensaje privado a un integrante del programa Pamela a la tarde (América, lunes a viernes a las 15). "Estoy viendo. La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así", Mientras que en sus redes sociales se llamó a silencio.

Fuente: Clarín