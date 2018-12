Gauchito Club, un golpe de frescura para la música mendocina

Luego de varios proyectos fallidos, Gabi Nazar empezó a armar nuevas canciones en una carpetita de su computadora. Corría finales de 2015. Nacía Gauchito Club. Con esta nueva idea se propuso como objetivo fusionar dos mundos completamente diferentes entre sí: lo rural y lo urbano. Dos visiones que atraviesan la cultura de nuestro país con base en lo autóctono, sumando ciertos fenómenos de la globalización como por ejemplo internet.

Al poco tiempo, se sumó Sasha dándole forma al duo de los hermanos Nazar. "Fue un momento clave para nosotros. Decidimos frenar la pelota, analizar el panorama y pensar qué es lo que queríamos transmitir y de qué forma", cuenta Gabi sobre el inicio del gen Gauchito. "Teníamos ganas de hacer música para bailar, pero sin de dejar de lado el formato canción".

De esta forma se asumen como voceros de una escena que fue creciendo a partir de un lenguaje actual dándole una vuelta de rosca a la sofisticación musical. "Entre opiniones, criticas y un desconcierto total, nos dimos cuenta que íbamos por buen camino. Nos gustaba la idea de no caer tan cómodos desde el principio, no queríamos ser grises, que te gustara o no".

Al poco tiempo tuvieron la necesidad natural de tocar en vivo. Surge la idea de formar una banda estable. Así se sumaron Tobi Deltin (bajo), Julian Bermejo (guitarra eléctrica), Manu Nazar (Batería y coros) y Quimey Chandia (percusión). Mas tarde llegaría Alejandro Rezk (saxo).

"No gustaban las primeras canciones que iban saliendo y, entre estribillos y estrofas, decidimos salir a la cancha con dos video clips dirigidos por un gran exponente de la escena local como Mariano Di Cesare. Lanzamos "The king of achuras", una cumbia funk que habla de la fantasía adolescente de invitar a comer un asado a la maestra de inglés, y "El Visto", bolero cumbia con tintes de jazzeros", recuerda Gabi sobre esos primeros pasos para mostrar sus nuevas composiciones.

Ahora ya era tiempo de darle identidad a Gauchito Club en vivo. "Salimos a tocar por muchos lugares: salones, casas, teatros. Luego, encaramos nuestra primer gira en Córdoba en el 2016 con ocho shows y una recepción excelente. Después vinieron la Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, October Fest, shows con Dante Spinetta, Emanuel Horvilleur, Louta, Eruca Sativa, Francisca y les exploradores, Chico Trujillo, Los Totora, Bersuit Vergarabat, etc. Todo en muy poco tiempo".

Todo ese bagaje de ideas, acordes, viajes, amistad y ritmos terminarían materializándose en su primer disco de estudio. Luego de dos largos años grabando por distintos estudios de Mendoza, Gauchito Club editó su esperado álbum debut, "Guandanara". Un trabajo que se convierte, con el pasar de las escuchas, tanto en un raid de hits como una experiencia musical agradable.

"El disco es muy rico en tímbricas musicales. Lo consideramos un disco "degenerado" (sin género), aunque predomina mucho la cumbia y los ritmos urbanos. Nos encanto el resultado, al día de hoy nos sigue divirtiendo y sentimos que dejamos una linda vara para nuestro próximo disco. Claramente va a ser un desafío, no queremos pisar el palito y copiarnos, pero a la vez sentimos que hay cosas que son parte de nuestra esencia", analiza Gabi sobre este debut discográfico, dejando en claro la preocupación de los Gauchitos por la grabación, los arreglos, la instrumentalidad y las distintas capas de información que registra cada una de sus once canciones.

- El título del disco es una verdadera genialidad. Remite a cuestiones de lo femenino, pero también a lo kitsch, nac and pop, barrial, etc. Sumado a la verdulería como protagonista principal de la tapa.

- Le pusimos Guandanara como un juego de palabras. Partió desde la frescura y la sensación de la música tropical. Ahí nos dimos cuenta que eramos como "una fruta", por eso muchas veces usamos la banana como símbolo de la banda. A raíz de eso, fuimos tiramos nombres de frutas y verduras para el disco. Y surgió Guaraná y de repente lo deformamos a Guandanara. Nos parecía pintoresco y arriesgado, como cuando ves carteles de comercios escritos mal a propósito (o no) y que te hacen pensar. Además, para la foto de portada, compramos un cartel y pintamos una verdulería de calle Huarpes y Luzuriaga de ciudad que hoy esta funcionando exactamente igual a como la dejamos para el disco.

- Sin lugar a dudas Gauchito Club es la banda mendocina revelación del año. No solo por el gran disco que lanzaron y el aumento de la convocatoria en sus conciertos, sino porque claramente se diferencian dentro de la escena indie mendocina. El sonido y la propuesta es completamente distinta. Es una renovación y una frescura que necesitábamos. ¿En qué lugar se paran ustedes dentro de la escena actual?

- Dentro de la escena creemos que se ha dado natural el hecho de pertenecer. Hay mucho potencial en lo llamado manso indie, haciendo referencia a las bandas independientes de Mendoza. Gauchito se encuentra en un equilibrio entre la música popular, la vanguardia y sofisticación. Creemos que por eso nuestro público es tan amplio y variado. Estamos orgullosos de lo que esta pasando en Mendoza y consideramos que esto es gracias a las bandas que se han puesto a la altura de las circunstancias. También cabe destacar que internet ha sido una herramienta super valiosa para que se destape todo eso que estaba contenido en las provincias y que ahora se hace mucho mas fácil visualizarlo.

- Hoy cierran este gran año con la presentación oficial de Guandanara en la playita de Luján. Contanos con qué nos vamos a encontrar esta tarde.

- Esta tarde a las 17 hs en la playita de Luján podrán disfrutar el resultado de un montón de esfuerzo. Materializamos todas las vivencias en una fecha única. Será apto para todo público y gratis. Traemos desde Chile a una banda llamada El cómodo silencio de los que hablan poco, una banda con muchísimo renombre en el mundo indie chileno. También musicalizará la velada la DJ Guadalupe Garcia Valls. La puesta escenográfica, las luces, las visuales y la banda -con 11 músicos en escena- más invitados sorpresas, promete ser el fiestón del año. Tendremos nuestro kiosco gauchito con remeras, pines, discos, stikers. Un lugar rodeado de símbolos que nos representan, como la montaña, el rio y la playa. Sentimos que es un regalo que le queremos dar a la gente que tanto apoyo nos ha dado y a la vez un un mimo a nosotros mismos, sabiendo que es muy difícil festejar en los tiempos que corren, por eso el compromiso de hacer una fiesta con el cuerpo, el alma y el espíritu para todos.