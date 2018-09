Fuertes denuncias de Lía Salgado contra Néstor y Cristina

Este viernes, Lía Salgado volvió a descargar contra Cristina Fernández de Kirchner y señaló que la ex mandataria y Néstor Kirchner “vinieron con el plan de robar”.

En Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito le consultó a la conductora con que tipo de programa volvería a la tele a lo que Lía explicó que sería con uno solidario ya que este es un momento de crisis y hay necesidad“.

“Apoyo la política de este Gobierno, yo lo voté y lo voy a defender porque no quiero que gane Cristina Kirchner ni mamada, ni ebria, ni dormida. Hizo miércoles la Argentina y a la gente”, comenzó.

“No quiero que gane. Voy a hacer lo posible, lo que este en mis manos, aunque no sea mucho”, expresó Lia y señaló que la “decepcionaron profundamente“.

“Yo los conocí en la época que militaba con ellos en La Plata. A Néstor todavía le tengo cierto cariño porque de alguna manera era un político, pero Cristina le vendió a la gente un verso, rifó los ideales políticos y la idea de la justicia social”, recordó Salgado.

Cuando le preguntaron a la conductora si Cristina Kirchner militó, ella lo desmintió: “todo eso es verso”. “Ella estudiaba y hablaba. Sanateaba, como en las cadenas nacionales. Todo para poder afanar. Te vendo la canilla de plástico porque después me embolso la guita de la obra pública”, insistió.

“Los Kirchner vinieron con el plan de robar“, disparó Salgado y contó: “Cuando yo lo conocí a Néstor era un tipo que no tenía ni un mango. Tampoco Cristina”.

Sobre si Cristina obtuvo el título de abogada, Lia reveló que la ex mandataria “estudió con una amiga” de ella, pero afirmó “no sé cuándo, o si se recibió”.

“Hemos visto un montón de periodistas darse vuelta. Victor Hugo (Morales) es el más notorio. Un día estaba diciendo ‘como lo quiero a Néstor’ y el anterior lo odiaba”, consideró y luego sostuvo que al locutor y periodista le pagaron por cambiar su postura: “Guita, pusieron guita. Manejaban todo así“.

CENSURA. La conductora de talk shows recordó a su vez la censura que sufrió durante el gobierno kirchnerista. “Vinieron y me dijeron ‘a partir de ahora no vas a trabajar más en tu vida mientras estemos nosotros.‘”, expresó y contó que el mensajero había sido “un actual senador que esta siempre cerca de Cristina y pertenece al sur”.

Según Salgado, el mensaje por no apoyar la gestión fue claro: “Somos nosotros o te morís”. “No firmé dos solicitadas que me buscaron. Yo después empecé un programa político y cuando ocurrió el conflicto del campo (la ley 125), lo cambié a uno cultural y no defendí el proyecto”, recordó y expresó que la trataron “como a una traidora“.

Fuente: Exitoína