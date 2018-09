Fuerte video: golpearon a Lindsey Lohan en la calle

Lejos de alejarse de los escándalos, Lindsay Lohan vuelve a ocupar titulares con una extraña situación vivida en una calle de Moscú. La actriz y empresaria intentó ayudar a una familia sin techo, la gente se negó, Lilo se enojó y la mujer terminó golpeándola en la cara para frenarla.

La actriz devenida a empresaria dejó a sus seguidores boquiabiertos con un vivo en Instagram que terminó de la peor manera. Lilo paseaba por las calles de Moscú, Rusia, cuando vio a una familia, según ella de “refugiados sirios”, conformada por un hombre, una mujer y tres niños, viviendo a la intemperie. Se bajó de su auto, se acercó y les preguntó: “Cuéntenme su historia para que pueda ayudarlos. ¿Qué necesitan?”.

Lilo intentó persuadir a la mujer, que supuestamente era la madre de la familia, para que aceptara el ofrecimiento que le hacía: pagarles un hotel para que los chicos no durmieran en la calle. Pero solo era para la mujer y los dos chicos.

“Usted no debería tenerlos (a los chicos) en el piso, debería ser una mujer trabajadora y hacer lo que pueda para que ellos estén mejor. Si alguien les ofrece una cama y un hogar, que no tienen, debería dárselos. Ellos volverán”, dijo Lohan. “No me voy a ir de aquí hasta que me los lleve”, insistió.

Mientras la actriz seguía insistiendo, la mujer habló con el hombre, sonrieron, tomaron sus pertenecías y se levantaron. Creyendo que es porque aceptaron la propuesta, la intérprete les dice: “¿Están emocionados?”. Sin embargo, la familia solo se alejó de ella. No pudiendo creer la negativa, Lindsay les gritó: “Están arruinando la cultura árabe, están traficando con niños”, mientras seguía transmitiendo en vivo e intentando hablar con acento árabe.

Pero esta situación no hizo flaquear a la actriz de Mean Girls, y los persiguió. “No me iré hasta que los lleve conmigo. Ahora sé quiénes son. No jodan conmigo. No jodan con Pakistán”, les dice. “Chicos no se preocupen, estoy con ustedes”, dijo a los chicos.

Cuando se aproximó a uno de los niños para agarrarlo un brazo, la mujer se dio vuelta, le gritó, se acercó y la derribó con una trompada en la cara.

“Tengo miedo”, dice llorando y tocándose el rostro. Poco después el video finaliza.

Aunque Lindsay sacó el video de su cuenta, el video fue captado por varios usuarios y se volvió viral. Mientras muchos aseguran que intentó ayudar a la familia y no salió, otros cuestionan su actitud y acusaron a la actriz de intentar “secuestrar” a los niños. Otros, en tanto, sostienen que Lilo estaba “pasada” de alguna sustancia.

Fuente: Exitoína