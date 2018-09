Fuerte trifulca de Juana Viale en un estacionamiento

Juana Viale vivió una situación de agresión y violencia con una mujer en el estacionamiento público de un gran complejo de Vicente López.

La discusión fue grabada con un celular a escondidas y enviada a David Kavlin, panelista de Pamela a la tarde. En el video se ve a la actriz acusando a la mujer de haberle “tirado” algo en la cara.

“Yo estaba en al auto con mis hijos cag… de risa y vos no venís acá y no me venís a tirar nada en la cara, ¿me escuchaste? ¿Quién me tiró a mí en la cara?”, gritaba Juana.

Lo más extraño es la respuesta de la mujer, quien argumenta que Juana comenzó la pelea porque la vio con ropa de un ex novio, sin precisar a quién se refería.

“Vos me insultaste porque me viste con la ropa de la tal persona que era tu expareja. Por eso es”. Desorientada, la nieta de Mirtha Legrand contesta: “¿eh? ¿eh? ¿De qué ex pareja?”. Juana termina diciendo que quiere llamar a la policía y que la va a denunciar.

Kavlin contó que la persona que le dio el video dijo que esta situación pudo haber sido creada adrede para exponer a Juana. “Le tiran el auto y la esperan con el teléfono en mano”, especuló el panelista.

Lo curioso es que en ese estacionamiento hay guardia permanente de seguridad privada y también policías, ya que además de restaurants y supermercados, entre otras instituciones, hay dos bancos. La discusión, de todos modos, se originó en una de las esquinas menos transitadas y más cerca de la vereda.

