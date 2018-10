Fuerte mensaje de Jimena Barón sobre la liberación de la mujer

Jimena Barón aprovechó las temperaturas primaverales del fin de semana pasado y eligió ponerse un short, que acompañó con un posteo en las redes sociales.

"Ya pues. Hace calor y pinta el short y un cuerpo es solo un cuerpo y es tuyo", aseguró la cantante con un fuerte mensaje sobre la liberación femenina. "Ponete lo que quieras, Mabel", agregó hablándole a todas las mujeres.

La participante del Bailando 2018 acompañó el mensaje con fotos en las que mostró cómo le queda el short y que su hijo Morrison (de cuatro años) se sumó sobre el final de la sesión fotográfica.

"Solo te pido que salgas a la calle desfilando tipo Beyonce. Eso genera un efecto imán energético automático", continuó y cuestionó algunos de las críticas que recibe cuando publica ese tipo de fotos: "¿Qué pedo nos van a venir a decir cómo vestirnos cuando somos madres o cuando ya somos esposas, o cuando estamos grandes o gordas, o flacas? ¿Qué carajos?".

"De verdad, es solo una custión de actitud. Créete mil, porque lo sos, no hay otra como vos y si vos no lo crees no se lo vas a poder hacer creer a nadie. Ámate así, como hayas amanecido hoy y go girl (vamos, mujer)", agregó la ex mujer de Daniel Osvaldo.

"Al que no le guste, que se cruce de verdad. Lo dudo (después me contás)", concluyó.