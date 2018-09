Fuerte discusión entre Laurita y Cinthia Fernández

Después que Laurita Fernández quedara expuesta por negar haber hecho una campaña publicitaria para el centro de compras perteneciente a su novio, Martín Baclini, la bailarina Cinthia Fernández volvió a ShowMatch para enfrentarse con la actual jurado del Bailando 2018. Y todo terminó en una tremenda pelea, en la que se trataron de "mala persona" y de estar "siempre en conflicto" con los demás.

Marcelo Tinelli abrió su programa de este lunes hablando del tema. Y, luego de que Laurita aclarara que no se avergonzaba de su trabajo, el conductor le dio la palabra a Cinthia para que hiciera su descargo.

"Si no te avergonzás de nada, ¿por qué dijiste en vivo, en este programa, que fue un papelón que te suban una foto con unas perchas?", preguntó Cinthia. "Yo con vos no tengo nada que hablar, porque quienes tenían que hablar conmigo ya lo hicieron. Te agradezco. Y te deseo de todo corazón que, algún día, las cámaras te busquen por un logro profesional y no por estar siempre en conflicto con los demás", le respondió Laurita.

Entonces, Tinelli dijo que su intención era reconciliarlas. Pero Cinthia redobló la apuesta: "Estoy en este programa por un logro profesional. Pero, ¿sabés qué? Me interesa ser mejor ser humano que tener un logro profesional. No te envidio nada, mi sol. Y menos, ser mala persona".

Laurita entendió que lo mejor era no seguir discutiendo con Cinthia. Y si bien Marcelo como Ángel de Brito insinuaron que el motivo real del enfrentamiento tenía que ver con el hecho de que ambas hubieran compartido el mismo hombre, Baclini, las chicas se encargaron de desmentirlo.

Sin embargo, todo derivó en un inesperado pase de facturas entre las bailarinas, que ni el mismísimo Tinelli podía aplacar. "Yo pensé que eran unos truchos y por eso dije que se tenían que hacer cargo. Al no ser así, pedí disculpas y se terminó", dijo Laurita. Pero Cinthia le propuso que, siendo así, donara su cachet a una causa solidaria. "Ya que tuviste una genial idea con esto de la colaboración y cobraste muy bien esa campaña, ¿por qué no donás lo que ganaste para un sueño?".

Ahora, habrá que esperar para ver qué pasa cuando ambas vuelvan a enfrentarse, una como bailarina y otra como jurado, para el próximo ritmo del Bailando: el aquadance.

Fuente: Teleshow