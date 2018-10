Fuerte descargo de Flor Peña: "No somos todos lo mismo"

uego de la polémica que se armó por su "Poliamor" con Ramiro Ponce De León, Florencia Peña es muy criticada en las redes sociales cada vez que da una devolución como jurado de Bailando 2018.

Lo que más le cuestionan a la actriz es su actitud pacífica y respetuosa hacia los integrantes del ciclo que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

Por tal motivo, Peña realizó un contundente descargo desde su cuenta de Twitter: "La cultura del desprecio y la maldad está tan instalada en la tele de hoy, que si no respondés a esos parámetros no servís. Hay que estar jugando un juego de ataque permanente para que no te destruyan. No somos todos lo mismo. Quizá sea tiempo de diferenciarnos".

El mismo día que Flor publicó su mensaje, Ángel de Brito la había tratado de "panqueque" y Yanina Latorre de "veleta" por su posición dentro del programa.

Fuente: Primicias Ya